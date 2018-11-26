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سواريز يغيب عن البلوغرانا

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت التقارير الطبية التي خضع لها نجم برشلونة الأورغوياني لويس سواريز أنه سيغيب لمدة أسبوعين بسبب خضوعه لعلاج بالخلايا الجذعية في ركبته اليمنى.

جاء ذلك بعد أن أحس سواريز بألم في الركبة، إذ خير الإطار الفني للبلوغرانا إراحته حيث لم يكن ضمن التشكيلة التي أعلنها فالفيردي لمواجهة ” بي اس في إند هوفن ” الأربعاء المقبل لحساب الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا

وهذا وقد أعلن برشلونة إصابة سيرجي روبرتو في وقت سابق، إذ سيغيب لثلاثة أسابيع بسبب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية امام اتليتيكو مدريد يوم السبت الماضي، وبالتالي لن يشارك في لقاء دوري الأبطال رفقة رافينيا الذي سيغيب عن الملاعب لنهاية الموسم بسبب إصابة تقطع الرباط الصليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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