سواريز يغيب عن البلوغرانا

كشفت التقارير الطبية التي خضع لها نجم برشلونة الأورغوياني لويس سواريز أنه سيغيب لمدة أسبوعين بسبب خضوعه لعلاج بالخلايا الجذعية في ركبته اليمنى.

جاء ذلك بعد أن أحس سواريز بألم في الركبة، إذ خير الإطار الفني للبلوغرانا إراحته حيث لم يكن ضمن التشكيلة التي أعلنها فالفيردي لمواجهة ” بي اس في إند هوفن ” الأربعاء المقبل لحساب الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا

وهذا وقد أعلن برشلونة إصابة سيرجي روبرتو في وقت سابق، إذ سيغيب لثلاثة أسابيع بسبب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية امام اتليتيكو مدريد يوم السبت الماضي، وبالتالي لن يشارك في لقاء دوري الأبطال رفقة رافينيا الذي سيغيب عن الملاعب لنهاية الموسم بسبب إصابة تقطع الرباط الصليبي.

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