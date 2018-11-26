سند يقترب من تحقيق الإنجاز ، ومدرب الرجاء لم نحسم اللقب بعد

يقترب نجم المنتخب الوطني والرجاء المغربي سند الورفلي من تحقيق إنجاز لم يسبقه له محليا سوى طارق التايب الذي حقق لقب الكنفدرالية الأفريقية مع النادي الصفاقسي.

إذ بات نجم الأهلي طرابلس السابق سند الورفلي قريبا من تحقيق اللقب بعد أن حقق الفوز في مباراة الذهاب التي احتضنها مركب محمد الخامس بثلاثية نظيفة، إذ قدم ابن ليبيا مباراة من الطراز الرفيع لتبدأ بعدها منصات التواصل الاجتماعي العاشقة للكرة المغربية بالتغزل في النجم اللييبي.

في الجهة المقابلة فمدرب الرجاء المغربي الإسباني خوان كارلوس جاريد أكد أن اللقب لم يحسم بعد رغم الأسبقية المريحة ودعا لاعبيه لنسيان الانتصار في مباراة الذهاب والتركيز على لقاء العودة.

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