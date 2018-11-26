رياضي ليبي يحقق إنجازاً غير مسبوق

أخبار ليبيا24- خاص

توج البطل العالمي الليبي “بوعجيله أبوراس” بقلادتين ذهبيتين أمس الأحد خلال منافسات بطولة كأس العالم في لعبة كمال الأجسام ، والتي أقيمت في مدينة “كلوج” الرومانية.

وكانت القلادة الأولى في وزنه فيما تحصل على الذهبية الثانية في منافسات بطل الأبطال في منافسات جميع الأوزان.

ونجح البطل الليبي في الحصول على كرت الاحتراف الثالث له ، ويعتبر حصول بوراس على الكرت الثالث إنجاز عالمي غير مسبوق حيث استطاع البطل الفوز بثلاثة كروت احتراف في نفس السنة مما يجعل أبوراس اللاعب الأول في تاريخ ليبيا يحقق هذا الإنجاز العالمي.

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