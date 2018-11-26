العيساوي لـ GAME: جاهزون لأول اختبار رسمي في الموسم

أوضح مدرب فريق النصر فوزي العيساوي في تصرحات لبرنامج GAME أن الاستعدادات لمباراة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا أمام هلال جوبا اكتملت بالشكل المطلوب بملعب بترو سبورت بالعاصمة المصرية القاهرة .

وأشار العيساوي بأن الفريق أكمل تركيزه لخوض أول مباراة رسمية في الموسم الجديد، حيث أعرب عن أمله بتسجيل نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب قبل خوض لقاء العودة الأسبوع المقبل .

وأكد مدرب بطل ليبيا بأن لاعب النصر صدام الورفلي سيشارك في مواجهة الإياب بعاصمة جنوب السودان جوبا فيما سيفتقد الفريق لخدمات الفطيسي والبدوي لفترة بسبب الاصابة حيث يخضع اللاعبين لبرنامج علاجي مكثف من قبل الطاقم الطبي لنادي النصر.

وطمئن العيساوي كل مشجعي النصر والكرة الليبية عن حالته الصحية بعد الوعكة التي تعرض لها مساء الاثنين .

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