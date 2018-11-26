اخبار الرياضة

العيساوي لـ GAME: جاهزون لأول اختبار رسمي في الموسم

تم النشر منذُ 40 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوضح مدرب فريق النصر فوزي العيساوي في تصرحات لبرنامج GAME أن الاستعدادات لمباراة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا أمام هلال جوبا اكتملت بالشكل المطلوب بملعب بترو سبورت بالعاصمة المصرية القاهرة .

وأشار العيساوي بأن الفريق أكمل تركيزه لخوض أول مباراة رسمية في الموسم الجديد، حيث أعرب عن أمله بتسجيل نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب قبل خوض لقاء العودة الأسبوع المقبل .

وأكد مدرب بطل ليبيا بأن لاعب النصر صدام الورفلي سيشارك في مواجهة الإياب بعاصمة جنوب السودان جوبا فيما سيفتقد الفريق لخدمات الفطيسي والبدوي لفترة بسبب الاصابة حيث يخضع اللاعبين لبرنامج علاجي مكثف من قبل الطاقم الطبي لنادي النصر.

وطمئن العيساوي كل مشجعي النصر والكرة الليبية عن حالته الصحية بعد الوعكة التي تعرض لها مساء الاثنين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك