قال مدرب الاتحاد الليبي، الجزائري عبدالحق بن شيخة إن فريقه جاهز لخوض منافسات كأس الكنفدرالية الأفريقية وإن المباريات الودية التي خاضها جعلته يقف جيداً على إمكانيات لاعبيه وأشار إلي أن فريقه متكامل ولايحتاج إلي تدعيم.

وعن المشاكل التي تواجه الفريق قال بن شيخة إنه مستاء من عدم انطلاق الدوري ،مؤكداً أن غياب المباريات الرسمية سيؤثر علي اللاعبين من الناحية البدنية والفنية أيضا.

ويعتبر بن شيخة من المدربين الذين يملكون سجل جيد في القارة وستكون مواجهة ميراكل من جزر القمر هي البداية الحقيقية لبن شيخة مع الاتحاد .

The post بن شيخة لــ 218: فريقنا متكامل وجاهز appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية