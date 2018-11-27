“مستشفى برشلونة” يستقبل ضحية جديدة

أعلن نادي برشلونة، الاثنين، أن مهاجمه الأوروغواياني لويس سواريز يعاني من إصابة في الركبة اليمنى ستبعده لنحو أسبوعين عن الملاعب، ليضاف إلى سلسلة الغيابات عن صفوف حامل لقب الليغا.

وقال برشلونة في بيان إنه سيفتقد خدمات سواريز الذي سيخضع “لعلاج بيولوجي بالخلايا الجذعية للركبة اليمنى وسيغيب لأسبوعين تقريبا”.

وكان سواريز قد شارك في مباراة أتلتيكو مدريد (1-1)، السبت، في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني، والتي فقد بنتيجتها صدارة الترتيب لصالح إشبيلية، نظرا لفوز الأخير الأحد على بلد الوليد 1-صفر.

ويستعد برشلونة لملاقاة مضيفه أيندهوفن الهولندي، الأربعاء، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا.

ويخوض برشلونة آخر مباراة في الدور الأول أمام ضيفه توتنهام الإنجليزي في 11 ديسمبر، والتي قد تؤثر نتيجتها على صدارة المجموعة. ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 10 نقاط، أمام إنتر ميلانو الثاني (7 نقاط) وتوتنهام الثالث (4 نقاط)، مقابل نقطة لأيندهوفن.

وفي البيان نفسه، أكد النادي الكاتالوني غياب عدد من لاعبيه عن مباراة الأربعاء، هم إضافة الى سواريز، البرازيلي آرثر (عضلة ضامة) والحارس الهولندي ياسبر سيليسن (إصابة عضلية).

وسبق للنادي أن أعلن الأحد أن البرازيلي رافينيا سيغيب لفترة طويلة بسبب قطع في الرباط الصليبي لركبته، وسيرغي روبرتو ما بين 3 و4 أسابيع لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

ويتوقع أن يغيب سيليسن لما بين أسبوعين و3 أسابيع، في حين قد يعود آرثر عندما يستضيف برشلونة فياريال الأحد في الدوري الإسباني.

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