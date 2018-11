صلاح في المرتب الثامن على قائمة الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي

كشفت مجموعة من المواقع الإلكترونية المتخصصة بشؤون كرة القدم عن قائمة لأعلى اللاعبين حصولاً على الرواتب ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة لقدم (البريميرليغ).

وبحسب القائمة فإن ترتيب اللاعبين الثمانية الأوائل:

1- التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد راتبه الأسبوعي 356 ألف يورو (50 ألف يورو يومياً).

2- الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال راتبه الأسبوعي 345 ألف يورو.

3- الفرنسي نغولو كانتي لاعب تشيلسي راتبه الأسبوعي 327 ألف يورو.

4- الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد راتبه الأسبوعي 327 ألف يورو.

5- البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي راتبه الأسبوعي 316 ألف يورو.

6- البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد راتبه الأسبوعي 283 ألف يورو.

7- الأرجنتيني سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي راتبه الأسبوعي 248 ألف يورو.

8- المصري محمد صلاح لاعب ليفربول راتبه الأسبوعي 226 ألف يورو (32 ألف يورو يوميا).

وعلى الصعيد العالمي ذكرت العديد من التقارير أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني هو اللاعب الأعلى أجراً براتب سنوي يبلغ 40 مليون يورو، يليه في المركز الثاني البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بـ31 مليون يورو، ويأتي البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بالمركز الثالث بـ30 مليون يورو.

