برشلونة.. إصابات تلاحق لاعبيه

أعلن برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين أن مهاجمه لويس سواريز سيبتعد عن المباريات لمدة أسبوعين بسبب خضوعه لعلاج بالخلايا الجذعية في ركبته اليمنى.

وعانى مهاجم أوروجواي من شعور بألم في الركبة ولم يكن ضمن تشكيلة برشلونة في رحلته لمواجهة أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وانضم سواريز إلى سيرجي روبرتو في قائمة المستبعدين بعد ابتعاد لاعب الوسط لثلاثة أسابيع بسبب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية أمام أتليتيكو مدريد يوم السبت الماضي.

وسيغيب رافينيا حتى نهاية الموسم بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي في الركبة اليسرى وهي الإصابة التي تعرض لها أيضا خلال التعادل مع أتليتيكو في ملعب واندا متروبوليتانو.

وكما تم استبعاد لاعب الوسط البرازيلي ارتور من التشكيلة بسبب شد في الفخذ لكن إيفان راكيتيتش وفيليب كوتينيو عادا من الإصابة.

