أبوراس يُتوّج بذهبيتي العالم وبطل الأبطال برومانيا

بوخارست 27 نوفمبر 2018 (وال) – تُوّج اللاعب الدولي ولاعب فريق الاتّحاد في لعبة كمال الأجسام أبوعجيلة أبوراس، بذهبيتي بطولة العالم وبطل الأبطال للعبة، وأقيمت المنافسة في مدينة كلوج نابوكا الرومانية.

واستطاع أبوراس أن يتحصّل على القلادتين الذهبيتين في وزنين مختلفين على الرغم من قوة المنافسة، حيث تحصّل ممثل ليبيا على المركز الأول في بطولة العالم وبطل الأبطال، واستطاع تسجيل إنجاز آخر بحصوله على كرت الاحتراف الثالث له هذا العام.

يذكر أن “أبوراس”، هو بطل العالم في رياضة كمال الأجسام، لثلاث سنوات على التوالي والمصنف الأول عالمياً ،في آخر تصنيف عن الإتحاد الدولي باللعبة، وله عدة مشاركات في بطولات دولية ومحلية ،ويشرف على إعادة تأهيل وإعداد لاعبي نادي الإتحاد. (وال – بوخارست) س أ / س ع/ ر ت

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