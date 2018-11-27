طائرة السّويحلي تواصل سلسلة انتصاراتها

مصراتة 27 نوفمبر 2018 (وال)- واصل فريق السّويحلي للكرة الطّائرة، سلسلة انتصاراته ونتائجه الإيجابية، عقب فوزه على جاره فريق التّحدي بنتيجة ثلاثة أشواط دون ردّ، وذلك لحساب ذهاب الأسبوع السابع، ضمن منافسات المجموعة الأولى من الدوري الليبي للكرة الطائرة.

المباراة التي جرت مساء الإثنين بقاعة مصراتة الدّولية للألعاب الرّياضية تمكّن فيها السّويحلي من السّيطرة على زمام الأمور، حيث أنهى الشّوط الأول بفارق 10 نقاط وبواقع 25 / 15.

وزاد “السويحلي” من هيمنته على مجريات اللعب، ونجح لاعبوه من فرض أسلوبهم على منافسهم، الذي لم يتمكّن من الرجوع للمباراة، لينتهي الشّوط الثّاني لمصلحة السّويحلي بنتيجة 25 / 10، وعزّز السّويحلي تقدّمه عندما أنهى الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25 / 15.

هذا وقد توسّط المباراة ،طاقم تحكيم متكوّن من حَكم أول خالد شنيشح، ومحمد نوري حكماً ثانياً، وعبد المجيد البكوش وجمال بن غربية مراقبين للخطوط، وبهذا الفوز ينفرد فريق السّويحلي بصدارة المجموعة حاصداً العلامة الكاملة 21 نقطة من سبع مباريات.( وال – مصراتة ) س أ / س ع/ ر ت

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