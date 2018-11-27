“يوفنتوس” يسعى لخطف ورقة العبور لثمن نهائي الأبطال

يستضيف يوفنتوس على ملعبه أليانز ستاديوم ضيفه فالنسيا في قمّة الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة في مباراة يعوّل عليها رفقاء النجم البرتغاليّ كرستيانو رونالدو بعد الخسارة الجولة الماضية أمام ضيفه مانشستر يونايتد ليتأجّل تأهّل السيدة العجوز لجولة جديدة.

اليوفي المستقرّ محلّيّا والذي سجّل انتصاراً سهلاً أمام سبال بهدفين نظيفين رغم بعض الغيابات بسبب الإصابة يأمل حسم التأهّل رسميّا هذه الجولة، فالتعادل سيكون كافيا لبلوغه ثمن نهائيّ المسابقة الأغلى في القارّة .. أما الفوز قد يضمن له بنسبة كبيرة التواجد في صدارة المجموعة.

من جانب آخر سيدخل فالنسيا ملعب أليانز ستاديوم وكلّه أمل بمواصلة صحوته في الفترة الأخيرة بعد البداية الكارثيّة منذ بداية الموسم.

وكان فالنسيا قد استفاق الجولة الماضية في الدوري الإسباني بعد تحقيقهم الفوز على رايو فاليكانو بثلاثيّة قد يجبر المدرب مارسيلينهو على الطمع بنقاط المباراة في ملعب يعدّ من بين الأصعب في أوروبا.

ورغم إدراك الفريق الإسبانيّ صعوبة المنافسة على مركز يؤهّله للدور المقبل سيعوّل على مهاجمه رودريغو مورينو والبرتغاليّ جونزالو غويديس ولاعب الوسط كوندوغبيا.

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