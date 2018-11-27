صافرة تونسيّة تتوسّط لقاء نواذيبو والأهلي بنغازي

القاهرة 27 نوفمبر 2018 (وال) – كلّف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، طاقم تحكيم تونسي لقيادة لقاء الأهلي بنغازي، ومستضيفه نواذيبو من موريتانيا، ضمن ذهاب الدّور التّمهيدي من بطولة أبطال أفريقيا .

واللقاء الذي سيقام يوم غد الأربعاء على أرضية ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة نواكشواط، سيتوسطه الحكم التونسي وليد الجريدي، بمساعدة كل من رمزي هرشه مساعد أول، وخليل حسان مساعد ثانٍ، وهيثم قيراط حكماً رابعاً، فيما أسندت مهمة مراقبة المباراة للحكم الجزائري محمد غويطي.

وتجدر الإشارة إلى أن ممثل ليبيا الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، قد اختار العاصمة القاهرة؛ ليخوض فيها لقاء الإياب الذي سيجمعه مع الفريق الموريتاني . (وال – القاهرة) س أ / س ع/ ر ت

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