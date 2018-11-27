روابط الأندية الليبية تجدّد تأييدها لقرار المكتب التنفيدي

طرابلس 27 نوفمبر 2018 (وال)- أعلنت روابط الأندية الليبية والمتمثّلة في الجمعيّة العموميّة للاتحاد الليبي لكرة القدم، تأييدها التام لقرار المكتب التنفيدي للاتحاد الليبي، بسحب الثقة من الرئيس السابق جمال الجعفري، وتكليف وإسناد المهمة إلى نائبه الأول عبد الحكيم الشلماني برئاسة الاتحاد الليبي، إلى حين انعقاد الجمعية العمومية .

هذا وجاء ذلك في البيان الصادر مساء الإثنين بنادي أبوسليم من روابط الأندية، والتي ذكرت بأنها ستقف صفاً واحداً مع قرار المكتب التنفيدي؛ وذلك من أجل مساعدته ومساندته للقيام بمهامه بأريحية تامة وعلى أكمل وجه .

وروابط الأندية الليبية تحدثت في بيانها أيضا أنها تؤيد قرار انطلاق الدوري الليبي لكرة القدم مجدداً ،وكذلك تؤيّد عودة جميع المسابقات بما يساهم في رفع المستوى البدني للاعبي المنتخب الوطني في الاستحقاقات الخارجية المقبلة. (وال – طرابلس) س أ / س ع/ ر ت

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