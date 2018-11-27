انطلاق النّشاط الرّياضي بمدرسة خالد بن الوليد في بنغازي

بنغازي 27 نوفمبر 2018 (وال)- فُعّل النشاط الرياضي بمدرسة خالد بن الوليد في مختلف الألعاب الرياضية، وذلك بعد عقد عدة اجتماعات بين مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية للبنين، ومدرسة الوحدة الوطنية الثانوية للبنين، ومدرسة عين شمس للتعليم الحر، تحت إشراف منسقة قسم النشاط بمدرسة خالد بن الوليد، ومكتب النشاط بالتعليم، ومكتب النشاط بمكتب الخدمات التعليمية البركة .

وجرت مباريات ودية في ،كرة التنس ،والشطرنج والركض ،الشعبي ،وكرة القدم بين المؤسّسات التعليمية المعنية، كما ستكون هناك مباريات في كرة السّلة والركض الريفي.

وقال مدير مدرسة خالد بن الوليد الأستاذ “خالد حماد العبيدي” إن “النشاطات لها دور فعال لتحفيز الطلبة وذلك لزيادة روح التنافس فيما بينهم، وزرع روح التعاون والمحبة بينهم ،و مثل هذه النشاطات لها دور أيضاً في زيادة تحصيلهم الدراسي، سعينا نحو الأفضل، ومن خلال منبركم أتوجّه بالشّكر إلى منسقة النشاط، والأستاذة “منيرة العبار” ومعلمي التربية البدنية بالمدرسة، كما أتوجه بالشّكر لجهود مكتب النشاط بالتعليم الحرّ، ومدرسة عين شمس، ومدرسة الوحدة الوطنية، على تعاونهم لتفعيل النّشاط الرياضي منذ بداية العام” .

وبدوره، قال معلم التربية البدنية بمدرسة خالد بن الوليد الأستاذ “عبدالسلام رمضان” “نحن اليوم من خلال حجرة الرياضية في تسابق ودي بين مدرسة خالد بن الوليد، ومدرسة عين شمس للتعليم الحرّ، والحمد لله هناك تعاون بيننا وبين مدرسة الوحدة الوطنية الثانوية للبنين، ومدرسة عين شمس للتعليم الحر، ونأمل تكملة هذا النشاط الودي ،إلى أن تتم مشاركتنا في الدوريات الفعلية التي يقوم بها مكتب النشاط بالتعليم، من خلال مشاركتنا بمكتب خدمات التعليمية البركة” .

من جانبه، قال منسق النشاط بمدرسة عين شمس الأستاذ مرعي الحاسي إن “هذا النشاط بين مدرسة عين شمس، ومدرسة الوحدة الوطنية، ومدرسة خالد بن الوليد، ليتم إقامة مهرجان متكامل لأكثر من لعبة وربي يوفقنا جميعاً” .

في المقابل، أوضحت منسقة النشاط بمدرسة خالد بن الوليد المعلمة “منيرة العبار” أن “هذا النشاط جاء نتيجة جهود مكاتفة قمنا بالسعي من خلالها؛ لتفعيل كافة النشاطات المدرسية، من بينها النشاط الرياضي الذي يعدّ المحفّز الأساسي للطلبة خاصة البنين، وهذا النشاط جاء بخطة مدروسة بعد عقد عدة اجتماعات . (وال – بنغازي) ر ع / س ع/ ر ت

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