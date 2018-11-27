ريال مدريد في ضيافة روما الإيطالي

سيحل ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا ضيفاً ثقيلاً على روما على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية في المباراة التي قد تحسم شكل صدارة السابعة.

ويدخل الريال المتصدر اللقاء بفارق الأهداف عن أقرب منافسيه روما عقب خسارته الجولة الأخيرة في الدوري الإسباني أمام إيبار بثلاثية نظيفة في أول خسارة يتعرض لها الفريق الملكي تحت قيادة مدربه الأرجنتيني “سانتياغو سولاري”، الذي تمكن من الفوز في أولى مبارياته بدوري الأبطال على مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بخماسية نظيفة.

من جانبه يسعى صاحب الأرض والجمهور روما إلى تسجيل الانتصار والانفراد بالصدارة قبل الجولة الأخيرة في المجموعة، حيث يعوّل المدرب “أوزيبيو دي فرانشيسكو” على حسم التأهل وتقديم نسخة مميزة هذا الموسم على غرار الموسم الماضي حيث وصل الفريق إلى نصف النهائي.

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