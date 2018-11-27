ليفربول يتسلح بساديو ماني ضد باريس سان جيرمان بعد التعافي من الإعياء

يستعيد نادي ليفربول الإنجليزى نجمه ساديو مانى فى قمة الغد ضد باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء، بالجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أوروبا.

وأجرى ساديو مانى اختبارا طبيا صباح اليوم أكد جاهزيته للمشاركة فى مباراة الغد، بعدما تعرض لإعياء عقب مباراة واتفورد التى أقيمت مطلع الأسبوع بالدورى الإنجليزى الممتاز.

وكشفت صحيفة “ميرور” الإنجليزية أن اللاعب سينضم لبعثة الفريق المسافرة إلى باريس اليوم للمشاركة فى اللقاء.

ويتقاسم ليفربول ونابولى صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط لكل منهما، ويأتى سان جيرمان فى المركز الثالث بـ5 نقاط وأخيرا النجم الأحمر بـ4 نقاط.

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