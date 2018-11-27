برشلونة يطير إلى هولندا لمواجهة أيندهوفن بدوري أبطال أوروبا.. فيديو

توجهت بعثة فريق برشلونة الإسباني صباح اليوم، إلى هولندا استعداداً لمواجهة أيندهوفن غداً الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب “فيليبس”.

وجاء على رأس بعثة برشلونة المتجهة إلى هولندا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى والبرازيلي فيليب كوتينيو وإيفان راكيتتش العائدين من الإصابة.

ويغيب عن بعثة برشلونة في رحلة هولندا 7 لاعبين بسبب الإصابة هم لويس سواريز الذي يعانى من آلام في غضروف الركبة اليمنى وأرثر ميلو والحارس الثاني للبلوجرانا سيليسين وسيرجى روبيرتو ورافينيا وفيرمايلين وسامبر.

واستدعى أرنستو فالفيردى مدرب برشلونة 21 لاعباً لمواجهة أيندهوفن الهولندي غداً الأربعاء وهم..

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