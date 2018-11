محكمة إسبانية تُغرم بيكيه بـ48 ألف يورو

قامت إحدى المحاكم الإسبانية بفرض غرامة مالية ضخمة قدرها 48 ألف يورو على مدافع فريق برشلونة جيرارد بيكيه وذلك بسبب قيادة سيارته برخصة منتهية الصلاحية، في أغسطس الماضي.

حيث ألقي القبض على بيكيه قبل شهرين، بسبب قيادة سيارته برخصة غير صالحة لفقدان كل نقاطها، ووجود مخالفات مرورية سابقة.

هذا وفتحت محكمة في برشلونة دعوى حينها ضد مدافع الفريق الكاتالوني لارتكاب جريمة ضد سلامة الطريق.

وتم الحكم على بيكيه بغرامة مالية قدرها 48 ألف يورو، بعد اعترافه أمام المحكمة بأنه كان يقود برخصة منتهية.

