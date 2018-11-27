الكروات يرقصون احتفالاً بأبطال كأس ديفيز

احتفلت الجماهير الكرواتية بتتويج منتخبها بلقب كأس ديفز للتنس للمرة الثانية في تاريخها، وذلك بعد الفوز على فرنسا في منافسات النهائي بعد فوز مارين سيليتش على الفرنسي لوكاس بوي.

واستقبلت الجماهير منتخب بلادها بالعاصمة زغرب وسط حضور كبير، حيث احتفلت بميدان يان يلاسيتش بعد وصول اللاعبين من مطار العاصمة الكرواتية.

وبعد فوزهم بالبطولة يكون التتويج بمثابة العام الرياضي الناجح للرياضة الكرواتية بعد وصولها إلى نهائي مونديال روسيا الماضي، وخسارته أمام المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية ليحقق المركز الثاني.

وكان المنتخب الكرواتي قد تغلب على نظيره الفرنسي بثلاثة انتصارات مقابل انتصار وحيد ليحقق كأس ديفز للمرة الثانية في التاريخ بعد غيابه عن التتويج لـ13 عاماً.

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