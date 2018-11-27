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من هو فريق جوبا الذي سيواجهه فريق النصر

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواجه النصر بطل الدوري فريق هلال جوبا الجنوب سوداني الذي يعد من بين أكبر الأندية في البلاد، ويرجع تأسيسه إلى خمسينيات القرن الماضي تحديدا عام ألف وتسعمئة وستة وخمسين رغم عدم تتويجه محليا سوى خمس مرات حيث توج بالكأس في ثلاث مناسبات واستطاع اقتلاع بطولتين فقط

الفريق الجنوب سوداني أو كما يحلو لمريديه أن ينادوه: بالأفارقة الزرق ليس له تقاليد كبيرة في هذه البطولة الأفريقية إذ لم يستطع تخطي الأدوار التمهيدية في المرات القليلة التي وصل فيها للمسابقة القارية سواء الكونفدرالية أو دوري الأبطال

يخوض فريق منزل النيل مبارياته في ملعب جوبا ستاديوم الذي يتسع لاثني عشر ألف متفرج.. أين سيستضيف بطل الممتاز الليبي فريق النصر ضمن مباراة الإياب أوائل شهر ديسمبر المقبل

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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