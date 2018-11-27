النصر يفوز على أساريا في دوري الكرة الطائرة

احتضنت أرضية مجمع سليمان الضراط مواجهة بين فريق النصر وأساريا ضمن الدوري المحلي للكرة لحساب الجولة السابعة للمجموعة الأولى

المباراة بدأت خلال شوطها الأول بوتيرة مرتفعة ونسق متصاعد، وبشرت بمستوى قوي للطرفين حيث شهدت الشباك على جداري صد من طراز رفيع، وحاول لاعبو أساريا مجاراة نسق النصر إلا أن الأخير حسم الشوط بنتيجة خمسة وعشرين لواحد وعشرين

في الشوط الثاني تراجع مستوى التنافس قليلا حيث بانت سواعد النصر أقوى من خصمها الذي يمتلك لاعبين أجانب في صفوفه على عكس غريمه الذي تتكون تشكيلته فقط من لاعبين محليين ومن أعمار صغيرة وانتهت الفترة الثانية بخمسة وعشرين لثمانية عشر

الفترة الأخيرة رجع أساريا إلى السباق وكاد أن يقتلع الفوز إلا أن النصر أصر على مواصلة جني النقاط ليخطف المباراة بثلاثة أشواط نظيفة بخمسة وعشرين لثلاثة وعشرين

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