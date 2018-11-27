“الفحامة” يكتسحون هلال جوبا بدوري أبطال افريقيا

العنوان-القاهرة

تفوق فريق النصر مباراته أمام الهلال جوبا السوداني متقدماً بخمسة أهداف أهداف مقابل هدف واحد و ذلك في إطار المباراة التي جمعت الفريقين بدور الـ 64 ببطولة دوري أبطال أفريقيا على ستاد بتروسبورت بالعاصمة المصرية .

وتقدم أحمد الهرام للنصر في الدقيقة 11 من زمن الشوط، وعزز معتز المهدي بالهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 24 ، و34 ، في حين أحرز سعد جبارة عن طريق الخطأ في مرمى الرعيض الهدف الأول للفريق الجنوب سوداني.

وفي الشوط الثاني أضاف النصر هدفين آخرين عن طريق عبد الله بلعم في الدقيقة السابعة والخمسين قبل أن يختتم عزو بنينا أهداف النصر بهدف خامس في الدقيقة الواحدة والسبعين ليقطع “الفحامة” شوطا كبيرا للتأهل للدور المقبل من البطولة .

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