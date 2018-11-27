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النصر يكتسح هلال جوبا بخماسية

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب فريق النصر على هلال جوبا بخمسة أهداف لهدف ضمن ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا الذي أقيم على ملعب بيترو سبورت بالعاصمة المصرية القاهرة

النصر دخل صلب الموضوع منذ البداية وافتتح النتيجة في الدقيقة الحادية عشرة عن طريق أحمد الهرام ثم في الدقيقة الرابعة والعشرين أضاف معتز المهدي الهدف الثاني لتأتي النيران الصديقة من أقدام سعد جبارة وتوثق أولى أهداف جوبا في الدقيقة السادسة والثلاثين، وفي الشوط الثاني وقع عبدالله بلعم الهدف الرابع في الدقيقة الثامنة والخمسين ثم في حدود الدقيقة الثانية والسبعين يقسو عزو بنينا على الخصم بتسجيل الهدف الخامس.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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