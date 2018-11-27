النصر يكتسح هلال جوبا بخماسية

تغلب فريق النصر على هلال جوبا بخمسة أهداف لهدف ضمن ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا الذي أقيم على ملعب بيترو سبورت بالعاصمة المصرية القاهرة

النصر دخل صلب الموضوع منذ البداية وافتتح النتيجة في الدقيقة الحادية عشرة عن طريق أحمد الهرام ثم في الدقيقة الرابعة والعشرين أضاف معتز المهدي الهدف الثاني لتأتي النيران الصديقة من أقدام سعد جبارة وتوثق أولى أهداف جوبا في الدقيقة السادسة والثلاثين، وفي الشوط الثاني وقع عبدالله بلعم الهدف الرابع في الدقيقة الثامنة والخمسين ثم في حدود الدقيقة الثانية والسبعين يقسو عزو بنينا على الخصم بتسجيل الهدف الخامس.

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