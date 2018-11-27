النصر يكتسح هلال جوبا بخماسية في دوري أبطال إفريقيا

اكتسح فريق النصر ضيفه هلال جوبا من جنوب السودان بخمسة أهداف مقابل هدف، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2018-2019.

وافتتح فريق النصر أهداف المباراة التي احتضنها ملعب “بتروسبورت” بالقاهرة، عن طريق لاعبه أحمد الهرام عند الدقيقة 11، قبل أن يضيف زميله معتز المهدي هدفين متتاليين في الدقيقتين 24 و34، وأحرز سعد جبارة هدف عكسيًّا في مرمى فريقه عند الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني عاد النصر ليضيف الهدف الرابع عن طريق عبد الله بلعم في الدقيقة 57، ثم اختتم معتز بنينا مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الخامس عند الدقيقة 71 من المباراة.

ويشارك فريق النصر في منافسات دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

يُشار إلى أن بطولة دوري أبطال إفريقيا تشهد مشاركة فريقي النصر والأهلي بنغازي، في حين يشارك فريقا الاتحاد والأهلي طرابلس في كأس الكونفدرالية.

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