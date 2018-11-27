الاتحاد والأهلي بنغازي يستعدان لبدء مشاركتهما الإفريقية للموسم الجديد

يستعد فريقا الاتحاد والأهلي بنغازي لخوض غمار مشاركتهما الإفريقية للموسم الجديد 2018-2019، في بطولتي كأس الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الاتحاد بطل كأس ليبيا الموسم الماضي أولى مبارياته عند الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت ليبيا، بلقاء مضيفه ميركل ديبندران من جزر القمر في ذهاب الدور التمهيدي من كأس الكونفدرالية.

ويلاقي وصيف الدوري الليبي الممتاز في الموسم الماضي الأهلي بنغازي نظيره فريق إف سي نواذيبو الموريتاني عند الساعة السابعة بتوقيت ليبيا، ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

يُذكر أن فريق النصر افتتح مشاركات الأندية الليبية في البطولات الإفريقية للموسم الحالي، بانتصار عريض على هلال جوبا من جنوب السودان بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

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