رونالدو يتفوق على ميسي ويحقق رقمًا قياسيًا

نجح النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في تحقيق رقم قياسي جديد في دوري أبطال أوروبا، متفوقًا على منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبات رونالدو أول لاعب يحقق 100 انتصار في دوري الأبطال أوروبا، عقب قيادة فريقه يوفنتوس الإيطالي، مساء الثلاثاء، إلى الفوز بهدف نظيف على فلنسيا الإسباني، بعد أن هيأ بشكل رائع الكرة إلى ماريو مانزوكيتش.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية إن هذه المباراة ستبقى للذكرى في مسيرة رونالدو، إذ حقق خلالها الفوز رقم 100 في المسابقة الأوروبية، التي فاز بها 5 مرات.

