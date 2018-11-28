يوفنتوس ومان يونايتد يترافقان لثمن نهائي الأبطال

ضَمن يوفنتوس ومانشستر يونايتد التأهّل لثمن نهائيّ دوريّ أبطال أوروبا بعد تحقيقهما الفوز على فالنسيا الإسبانيّ ويونغ بويز السويسريّ على التوالي ضمن مباريات الجولة ما قبل الأخيرة لفرق المجموعة الثامنة.

الوصول للنقطة الـ12 لبطل إيطاليا لم يحمل معه الإقناع المعتاد لأنّ اليوفي لم يصل لشباك الخفافيش رغم العديد من المحاولات التي انطلقت بتصويبة رونالدو في الدقيقة الثالثة، فمعظم عرضيّات صاحب الأرض لم تجد اللمسة الأخيرة فيما كاد فالنسيا يخرج متقدّما قبل نهاية الشوط غير أنّ تشيزني كان في المكان المناسب.

الشوط الثاني بدأ بتصويبة لرونالدو لم تأت بالجديد لأنّ الجديد سجّل بقدم الكرواتيّ ماريو مانزوكيتش مستغلا عرضيّة رونالدو خير استغلال ليضمن اليوفي مكانه في الدور المقبل.

وكان لزاما على الشياطين الحمر تحقيق الفوز على يونغ بويز في ملعب أولد ترافورد أصحاب الأرض ضلّوا طريق الشباك رغم وفرة الفرص وغزارتها، مروان فيلايني كان عريس السهرة بهدف في الرمق الأخير كان بمثابة تأشيرة التأهّل للفريق الإنجليزيّ لثمن النهائي.

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