العيساوي لـ218: لا يجوز استهسال المنافس

عقب الفوز الكبير لفريق النصر على حساب هلال جوبا الجنوب سوداني الذي انتهى بنتيجة خمسة أهداف لهدف لحساب ذهاب تمهيدي دوري أبطال أفريقيا، قال مدرب النصر فوزي العيساوي في تصريحات خاصة لـ218: إنه غير راضٍ عن سير المباراة، ووجّه النقد للاعبيه الذين استسهلوا المنافس حسب وصفه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه في حال لم يحدث ذلك لكانت النتيجة أعرض من ذلك

وأضاف العيساوي أن مباراة الإياب ستكون أفضل لأن اللاعبين سيلعبون بأريحية

وعن مستوى التحكيم لم يكن العيساوي راضيا عن حكم المباراة إذ أشار إلى ارتكابه عدة أخطاء تحكيمية

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