النّصر يكتسح هلال جوبا السوداني بخماسية

القاهرة 27 نوفمبر 2018 (وال) – اكتسح فريق النصر الأول لكرة القدم ضيفه فريق هلال جوبا السوداني ،بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، وذلك لحساب ذهاب الدور التمهيدي الــ 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث أن المباراة جرت في مصر.

النّصر الليبي نجح في السيطرة على مجريات المباراة، وتقدّم النّصر بالهدف الأول في الدقيقة (11) عن طريق ضربة رأس من اللاعب أحمد الهرام، وفي الدقيقة (19) استطاع اللاعب “معتز المهدي” تسجيل الهدف الثاني.

وعاد مرة أخرى اللاعب “معتز المهدي” ليسجّل الهدف الثّالث في الدّقيقة (24)، بينما هلال جوبا ،نجح في تسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة (37) لكنه بقدم أحد مدافعي النصر سعد جبارة بالخطأ في مرماه.

دقائق الشوط الثاني شهدت تسجيل هدفين لفريق النصر، حيث سجّل “عبد الله بلعم” الهدف الرّابع في الدقيقة (57) ، و”عزالدين العقوري” الهدف الخامس في الدقيقة (72)، وبه تكتمل المباراة. (وال – القاهرة) أ س/ ع ع

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