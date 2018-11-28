“ألبا” باق في البيت الكاتالوني

أخذت المباحثات بين نادي برشلونة ولاعبه “جوردي ألبا” طريقها نحو الاتفاق على تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في 2020، خصوصا أن أندية عدة أبدت رغبتها في التعاقد مع اللاعب الذي فضّل البقاء في برشلونة لمدة طويلة.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” تحدثت عن اجتماع جرى بين “بيب سيجورا” المدير العام لبرشلونة والسكرتير الفني “إيريك أبيدال” بحضور “فيسنتي فورسي” وكيل أعمال اللاعب انتهى بالتزام شفهي من إدارة البارسا على تمديد التعاقد مع اللاعب دون التطرق للتفاصيل المالية مكتفيين بالحديث عن السنوات الثلاث التي يرغب البارسا في إضافتها في عقد الظهير الأيسر ليكون صيف 2023 هو نهاية مدة العقد المتوقع إبرامه الفترة القليلة القادمة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تلميحات من اللاعب لإدارة البارسا مطالباً إياهم بتمديد الارتباط خصوصا أن أندية بارزة كمان يونايتد ويوفنتوس تراقب سير المفاوضات بين الطرفين من أجل الظفر بخدمات ألبا.

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