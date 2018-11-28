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لوكاكو: مستعد للدخول في جدار من أجل عيون مورينهو

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صرّح المهاجم البلجيكي لصحيفة “ذو صن” الإنجليزية أنه مستعد للاصطدام بجدار من طوب من أجل مورينهو.

وجاء هذا التصريح رغم ابتعاد مهاجم مانشستر يونايند الإنجليزي عن بعض المباريات منذ بداية الموسم الكروي حيث شارك في 17 لقاء لم يوقع فيها إلا 4 أهداف فقط،

وأكد أنه رغم ذلك يعتبر نفسه من اللاعبين المفضلين لدى مديره الفني “جوزيه مورينهو” الذي صارحه بغضبه وامتعاضه من غيابه عن بعض المباريات مع المانيو بعد الفترة الشاقة التي قضاها مع منتخب بلاده خلال كأس العالم، وأوضح لوكاكو أن “السبيشل وان” تفهّم موقفه لأنه من نوعية المدربين الصادقين الذين يظهرون ما يضمرون وهو يعلم جيدا أنني مستعد للدخول بجدار صلب من أجله ” حسب قول اللاعب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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