إدارة الوداد تتعاقد مع البنزرتي وتشترط عليه

وقّع المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي عقد الإشراف على تدريب فريق الوداد البيضاوي ليعود إليه من جديد بعد أشهر فقط من مغادرته باتجاه المنتخب التونسي الذي لم يتمرّن معه طويلا.

ووفقا لمصادر صحفية مقرّبة من النادي المغربي فإن توقيع العقد مع البنزرتي لم يأخذ كثيرا من الوقت للعلاقة الوطيدة التي تربط رئيس النادي سعيد الناصيري بالمدرب التونسي، لكن العقد الجديد الذي عاد بموجبه للرجاء يستوجب على البنزرتي المنافسة على لقبَي الدوري المغربي ودوري أبطال أفريقيا براتب بلغت قيمته 30 ألف دولار حتى عام 2020 .

كما يضمن العقد حصول البنزرتي على مكافآت غير قيمة راتبه في حال تحقيق الأهداف المطلوبة، كما يحق لإدارة الرجاء الاستغناء عن المدرب في حال فشل في تحقيقها.

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