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إدارة الوداد تتعاقد مع البنزرتي وتشترط عليه

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّع المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي عقد الإشراف على تدريب فريق الوداد البيضاوي ليعود إليه من جديد بعد أشهر فقط من مغادرته باتجاه المنتخب التونسي الذي لم يتمرّن معه طويلا.

ووفقا لمصادر صحفية مقرّبة من النادي المغربي فإن توقيع العقد مع البنزرتي لم يأخذ كثيرا من الوقت للعلاقة الوطيدة التي تربط رئيس النادي سعيد الناصيري بالمدرب التونسي، لكن العقد الجديد الذي عاد بموجبه للرجاء يستوجب على البنزرتي المنافسة على لقبَي الدوري المغربي ودوري أبطال أفريقيا براتب بلغت قيمته 30 ألف دولار حتى عام 2020 .

كما يضمن العقد حصول البنزرتي على مكافآت غير قيمة راتبه في حال تحقيق الأهداف المطلوبة، كما يحق لإدارة الرجاء الاستغناء عن المدرب في حال فشل في تحقيقها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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