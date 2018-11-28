اخبار الرياضة

ليبيا تحتضن البطولة المغاربية للتايكوندو

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

التقى المهندس علي محمد صابر، رئيس الاتحاد العام الليبي للتايكوندو ، مع رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو ، إدريس الهلالي، بإمارة “الفجيرة” بدولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش نهائيات الجائزة الكبرى وبطولة العالم للفِرق برياضة التايكوندو.

وتم مناقشة مقترح استضافة ليبيا للبطولة المغاربية (كوريقي – ذكور وإناث – للأوزان الأولمبية) ، خلال شهر يونيو من العام المقبل 2019، وذلك بعد توضيح وشرح كافة الجوانب التي تختص بهذا الشأن ، بالنظر إلى السُمعة الجيدة لرياضة التايكوندو بليبيا، ومكانتها المرموقة في كل الأوساط الدولية ، وأيضاً سُمعة الكفاءات والقدرات الليبية في التنظيم والإدارة ، فقد تم الاتفاق على استضافة ليبيا لهذا الحدث المغاربي المهم .

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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