الجمعة انطلاق تصفيات كأس ليبيا للكرة الطائرة

تجرى على أرضية قاعة مجمع سليمان الضراط ببنغازي يوم الجمعة المقبل مبارتان يلتقي خلالهما الهلال مع جاره النصر والبراق بالأهلي بنغازي ضمن منافسات المنطقة الأولى من تصفيات كأس ليبيا للكرة الطائرة.

هذا وسيلاقي الفائز من اللقاء الأول فريق المروج في الأول من ديسمبر المقبل، والفائز من هذا اللقاء سيلاعب الفائز من اللقاء الثاني بين البراق والأهلي بنغازي في الثالث من نفس الشهر.

من ناحية أخرى وضمن منافسات المنطقة الثانية يلتقي الجمعة فريق الهدى مع السويحلي بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية يليه لقاء سيجمع التصدي بالاتحاد المصراتي.

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