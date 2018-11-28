الاتحاد يقسو على مضيفه ميركل ديبندران بثمانية نظيفة

وضع فريق الاتحاد قدما في الدور القادم من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه بنتيجة عريضة على مضيفه “ميركل ديبندران” من جزر القمر بثماني أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي.

وافتتح فريق الاتحاد نتيجة المباراة أمام الفريق المضيف في الشوط الثاني بعد انتهاء الأول بالتعادل السلبي، وتناوب على تسجيل الاهداف ” محمد زعبية في أربع مناسبات، وسالم روما، وربيع شادي، وعبدالعاطي العباسي، اختتمها المعتصم بالله صبو” من كرة ثابتة.

وبعد هذا الانتصار العريض الذي حققه الاتحاد اليوم، يسجل أكبر فوز له في تاريخ مشاركاته الإفريقية، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من التأهل لدور الـ 32 من المسابقة.

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