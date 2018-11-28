الاتحاد يقسو على ميراكل بالثمانية

تغلب فريق الاتحاد ممثل ليبيا في كأس الكنفدرالية الأفريقية على نظيره ميراكل دي باندران من جزر القمر لحساب ذهاب الدور التمهيدي على أرضية ملعب دي بومير.

الشوط الأول من المباراة خرج بتعادل سلبي لكن الاتحاد وقع أوراق النصر منذ بداية الفترة الثانية بأقدام محمد زعبية في الدقيقة الـ48، ليعزز نفس اللاعب النتيجة بعد ذلك بخمس دقائق، وفي الدقيقة الـ55 ثلّث سالم روما الحصيلة، أما الهدف الرابع فتولى أمره ربيع شادي في الدقيقة الـ58 ليعود زعبية ويوقع الهاتريك الشخصي له والهدف الخامس لفريقه لكن نفس اللاعب لم يكتف بذلك وأصر على السوبر هاتريك بتصويبة جاءت بالهدف السادس.

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