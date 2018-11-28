الاتحاد يتوهج في جزر القمر ويهزم بطلها بالثمانية بكأس الكونفيدرالية الأفريقية

قاد محمد زعبية، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فريقه لاكستاح نظيره ميركل دي بندران من جزر القمر بثمانية أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بدور الـ 64 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بملعب موروني.

وحسم فريق الاتحاد بشكل كبير تأهله إلى دور الـ 32 بكأس الكونفيدرالية قبل مباراة الإياب بين الفريقين والمقرر اقامتها في تونس.

أحرز أهداف الاتحاد محمد زعبية بواقع 4 أهداف، وهدف لكل من سالم روما ، وربيع الشادي ، والمعتصم صبو، وعبدالعاطي العباسي.

سيطر فريق الاتحاد على شوطي المباراة، وكانت له الكلمة العليا خلال أحداث المباراة، ونجح في تسجيل 8 أهداف وحافظ على شباكه نظيفة ليضمن التأهل إلى دور الـ32 من الكونفيدرالية الإفريقية.

وتعتبر نتيجة الاتحاد اليوم من أكبر النتائج التي يحققها فريق ليبي بالمسابقات الافريقية خارج الديار.

ولم تظهر لفريق ميركل دي بندران أي أنياب خلال شوطي المباراة، لضعف الإمكانيات الفنية والبدينة للاعبين.

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