“الدون” فعل ما لم يفعله أحد منذ 50 عاماً

بعد بداية غير مشجعة للنجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” مع نادي يوفنتوس الإيطالي، الذي اشترى خدماته في شهر يوليو الماضي بصفقة وصلت إلى 100 مليون يورو، لكن “الدون” سرعان ما عاد إلى سكة الإنجازات متألقاً مع ناديه متصدر الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، إذ بعد 13 جولة له في الدوري الإيطالي فقد حقق النجم البرتغالي الذي سبق له أن لعب مع نادي ريال مدريد الإسباني، ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رقماً صعباً لم يقدر عليه أحد داخل أسوار السيدة العجوز منذ موسم 1968-1969.

فقد أحرز كريستانو رونالدو من أصل 13 مباراة خاضها حتى الآن في “الكالتشيو” 9 أهداف، وهو رقم غير مسبوق منذ 50 عاماً وفق سجلات النادي، واتحاد اللعبة في إيطاليا، فيما سمح التعاقد مع رونالدو بـ”تدفق أموال طائلة” إلى خزينة النادي الإيطالي، إذ حتى مطلع شهر سبتمبر الماضي فإن مبيعات النادي من “غلالة الدون” قد حققت مبيعات وصلت إلى ما لا يقل عن 10 ملايين يورو، وهو ما يُشكّل نحو 10% من صفقة “الدون” التي شكك بها كثيرون داخل إيطاليا وخارجها.

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