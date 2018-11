حارس مرمى “عاطل عن العمل” يُذْهِل الطليان. شاهد

عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” يرفض حارس مرمى إيطالي “الاستسلام للأمر الواقع”، إذ خصص حسابه لنشر تدريباته المكثفة على حراسة المرمى مع أنه منذ شهر يونيو الماضي لم يرتبط بأي تعاقد بعد انتهاء تعاقده السابق مع نادي بينفينيتو الإيطالي، لكن مع ذلك يواظب على تدريبات يومية مكثفة، ويقوم بتدوينها، شارحا أنه ينوي أن يظل بجهوزية عالية جدا، في حال رغِبت إحدى الفرق الإيطالية الاستعانة بخدماته خلال المرحلة المقبلة.

اللافت أن المقاطع المصورة التي ينشرها ريكاردو بيسكيتيلي الذي سبق له أن كان حارسا لمرمى منتخب إيطاليا لكرة القدم تحت سن عشرين عاماً قبل سنوات عدة تُظْهِر احترافه، وقدرته الكبيرة على صد أقوى التسديدات التي يقوم بصدها ببراعة، فيا تلقى هذه المقاطع رواجا هائلا في الداخل الإيطالي، إذ تقوم وسائل إعلام إيطاليا بإعادة نشرها، فيما تتردد معلومات عن قرب أحد الفرق الإيطالية بالتعاقد معه. شاهد المقطع لتعرف براعة حارس المرمى ريكاردو بيسكيتيلي الذي أصبح عاطلاً عن العمل منذ أشهر عدة.

☠️☠️☠️ the Goalkeepers training less than the footballers⁉️

A post shared by Riccardo Piscitelli (@riccardo_piscitelli) on Nov 23, 2018 at 3:22am PST

يُشار إلى أن موقع قناة (218) لا يمكنه التحقق من صحة الصور ومقاطع الفيديو التي تُنْشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

