ريال مدريد يضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا

انتصر ريال مدريد على مضيفه روما الإيطالي بنتيجة 2-0 في عقر داره في المباراة التي جرت بينهما الثلاثاء على ملعب الأولمبيكو في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

حيث أحرز هدفي الفريق الملكي، كل من الويلزي غاريث بيل، ولوكاس فاسكيز.

وبذلك ضمن ريال مدريد تأهله إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، من مركز الصدارة في المجموعة السابعة، برصيد 12 نقاط، بينما توقف رصيد روما عند 9 نقاط، وضمن هو الآخر صعوده إلى الدور المقبل، عقب خسارة فريق تسيسكا موسكو أمام فيكتوريا بلزن التشيكي (1-2)، في وقت سابق من اليوم.

