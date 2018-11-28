هدف “جميل وحزين”.. لكن بمرمى فريقه. شاهد

يفرح متابعو “الساحرة المستديرة” فوق “المستطيلات الخضر” حول العالم حينما يرون تسديدة جميلة وساحرة وهي تتهادى نحو المرمى معلنة تسجيل هدف، حتى لو لم يكن هذا الهدف للفرق العالمية المفضلة للمتابعين، لكن إحدى مباريات الدوري المكسيكي لكرة القدم شهدت “هدفا حزيناً” للغاية، إذ لوحظت علامات الأسى والتأثر على ملامح اللاعب دو ريا لاعب نادي سانتوس لاغونا أثناء المباراة مع نادي بوماس، عدا عن تأثر زملائه في الفريق.

في المباراة المكسيكية يقوم اللاعب دو ريا بالارتقاء لكرة عالية جداً، من أجل أن يُبْعِدها عن مرمى فريقه، وسط تأهب لمجريات هجمة الفريق الخصم، لكنه بدلاً من أن يتصدى لها بمقدمة رأسه، يقوم بدفع الكرة بمؤخرة رأسه حيث سقطت “لولبية” من خلف مدافعي فريقه، وحارس مرمى سانتوس لاغونا لتأخذ طريقها إلى شباكه، من دون حول ولا قوة للاعبين المذهولين، في هدف اعتبر “جميلا وحزيناً”. شاهد مقطع الفيديو لتعرف أكثر.

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