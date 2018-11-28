حقيقة الخلاف بين سولاري وإيسكو

كشفت إذاعة كادينا كوبي” الإسبانبة حقيقة غياب اللاعب الإسبانب إيسكو عن تشكيلة سولاري في المدة الأخيرة التي رجح الأغلب أنها لأسباب فنية، لكن الإذاعة فندت الأقاويل معلنة أن غياب اللاعب الإسباني عن مباريات الميرينغي سببه مشادة كلامية بين سولاري ولاعب الوسط الذي قلل من احترام مدربه حسما ذكرت الإذاعة.

ولم يكتف إيسكو بالملاسنة مع سولاري ليقع في خلاف آخر مع سانتي سانشيز مساعد المدرب في حافلة الفريق في طريق العودة بعد الهزيمة التي تكبدها الملوك أمام إيبار.

ويذكر أن إيسكو كان شارك في 13 مباراة منذ بداية الموسم سجل فيها فقط 3 أهداف ولن يكون اللاعب ضمن تشكيلة الميرنغي أمام روما رغم سفره مع البعثة إلى إيطاليا.

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