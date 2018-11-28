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ليبيا تشارك في البطولة العربية للشطرنج بـ3 لاعبين

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشارك ليبيا في بطولة العرب للشطرنج الفردي المقامة حاليا في دبي بثلاثة لاعبين، حسين الصابري وسيكون خصما للجزائري بلال بن حسين، وعلي المجبري سيواجه اليمني بشير القديمي، وأخيرا محمد أبورزيقة الذي سيلاقي المغربي تيسير محمد.

ويشارك في البطولة 20 دولة عربية مع منتخبنا الوطني وتعتمد المسابقة نظام فيشر من 9 جولات، وسينال الفائز لقب أستاذ دولي كبير ،(GM)وسيخول له أيضا المشاركة في بطولة العالم المقبلة، فيما يتحصل صاحبي المركز الثاني والثالث على لقب أستاذ دولي (IM).

وتبلغ إجمالي الجوائز المرصودة من قبل الاتحاد العربي للشطرنج 20 ألف دولار أمريكي، 5 آلاف دولار لصاحب الترتيب الأول من الجنسين و3 آلاف للثاني وألفا دولار للثالث.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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