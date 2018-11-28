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الأهلي يبدأ المشاركة الإفريقية وسط العاصمة الموريتانية

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

نواكشوط 28 نوفمبر 2018 (وال) – شهد مساء اليوم الأربعاء شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط مباراة ذهاب الدور الــ 64 التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا بين فريق الأهلي ببنغازي ومضيفه صاحب الأرض فريق F C نواذيبو الموريتاني .

فريق الأهلي وصل العاصمة نواكشوط يوم الإثنين بقيادة المدرب المصري محمد عودة ومساعده ونيس خير رفقة رئيس بعثة الأهلي ناصر فكرون .

أبرز الغيابات في صفوف الأهلي لاعبه المحترف النيجيري كوفري واللاعبون عبدالله العرفي، وسند الشوشان، وعلي رزق، لعدم  جاهزيتهم بدنيا وبقاءهم بمعسكر الفريق بالعاصمة المصرية القاهرة .

يشار أن إدارة الاستثمار بالنادي الأهلي قد اتفقت رسميا مع قناة ليبيا الأحرار الفضائية لتكن الناقل للمباراة مباشرة ومنحها حق البث . (وال – نواكشط) ف ح / ع ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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