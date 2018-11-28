الاتحاد يمطر شباك ميركل بثمانية أهداف نظيفة في الكونفدرالية

موروني 28 نوفمبر 2018 ( وال ) – أمطر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم شباك مستضيفه ميركل ديبندان من جزر القمر بنتيجة ثمانية أهداف دون رد، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الـ 64 من بطولة كأس الاتحاد الأفريقية ” الكونفدرالية “.

سوء الحظ

المباراة التي جرت – اليوم الأربعاء – على أرضية ملعب موروني حاول فيها ممثل ليبيا في الكونفدرالية الوصول إلى شباك الحارس كازار في أكثر من مناسبة بعد أن تعددت هجماته واقتربت خطوطه الثلاثة، لكن سوء الحظ والطالع وقف أمام أبناء المدرب بن شيخة، لينتهي الشوط الأول دون أهداف.

في الحصة الثانية من المباراة، لم يمهل الاتحاد مستضيفه ميركل وقتاً طويلاً ودخل اللقاء رافعاً شعار لابديل غير هز شباك ميركل، وسريعاً ودون مقدمات دخل الاتحاد الشوط صلب الموضوع، ولم تكد تمضي الدقائق افتتح المهاجم محمد زعبية مهرجان الأهداف مبكراً بتسجيله الهدف الأول.

أربك الحسابات

هدف أربك حسابات المستضيف ميركل ولم يجد الفريق طريقاً للوصول إلى شباك مراد الوحيشي فغابت الفاعلية المطلوبة وسوء التعامل في الكرات عن دفاعات ومرمى الاتحاد اللذان لم يتعرضا إلى ضغط طوال المباراة.

الاتحاد بأفضليته المطلقة وبراعة الثنائي سالم روما ومحمد زعبية، استطاع الأخير بمجهود فردي وبعد مراوغته للمدافعين من الرواق الأيمن أن يحرز الهدف الثاني باللقاء وذلك عند الدقيقة 53 واضعاً كرته داخل شباك كازار، ولأن ميركل غاب وحضر الاتحاد بكبريائه وتاريخه وبطريقة جماعية بين الثنائي زعبية روما، تمكن روما من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 64.

مفتاح الحل

المباراة لم تتغير قط، وعرضيات الاتحاد كانت مفتاح الحل في أغلب الأوقات، وحتى عند دخول البديل ربيع الشادي ينجح الأخير في ترجمة كرته داخل شباك الحارس كازار، وذلك عند الدقيقة 69 معلناً عن ولادة الهدف الرابع بالمباراة، ولأن المباراة مفتوحة وشهية لاعبي الاتحاد أصبحت أكبر، ومن تمريره من اللاعب ربيع الشادي يتمكن محمد زعبية من إحراز الهدف الخامس باللقاء وذلك عند الدقيقة 77 من عمر المباراة.

العداد التهديفي

العداد التهديفي للاتحاد لم يتوقف عن الركض، ومن هجمة منسقة عاد محمد زعبية ليغازل شباك الحارس كازار للمرة الرابعة شخصياً باللقاء ومعلناً عن الهدف السادس عند الدقيقة 80 ، بعد أن استغل عرضية عبد العزيز بالريش المتقنة.

لقاء أحمر بامتياز جسده عبد العاطي العباسي بهدف سابع عند الدقيقة 85، واختتم مهرجان الأهداف المدافع المعتصم بالله صبو بتسجيله الهدف الثامن وذلك عن طريق ضربة حرة مباشرة لا تصد ولا ترد عند الدقيقة 88 ، ليعلن بعدها حكم اللقاء صافرة النهاية بتفوق الاتحاد بثمان أهداف نظيفة.( وال – موروني) س أ / س ع

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