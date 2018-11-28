الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته الإفريقية لصالح نواذيبو الموريتاني

فقد فريق الأهلي بنغازي، الأربعاء، نتيجة مباراته أمام مضيفه “إف سي نواذيبو” الموريتاني بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق نواذيبو بهدف مقابل لا شيء، وبعد انطلاق صافرة الشوط الثاني تمكن المحترف الإيفواري لدى الأهلي بنغازي “داهو ” من إحراز هدف التعادل لفريقه، وقُبيل إطلاق الحكم التونسي صافرة النهاية بدقائق تمكن فريف نواذيبو من إضافة الهدف الثاني.

يُذكر أن الأندية الليبية افتتحت مشوارها في البطولات الإفريقية للموسم الحالي، الثلاثاء، بتفوق النصر على هلال جوبا بخمسة أهداف لهدف في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا، في حين تفوق الاتحاد على مضيفه ميركل ديبندران الأربعاء، بثمانية أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الكونفدرالية.

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