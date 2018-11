صفقات جديدة للنادي الأحمر خلال يناير القادم

كشف سيد عبدالحفيظ، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي الأهلي المصري، عن ملامح الصفقات التي ستنضم لصفوف الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات تلفزيونية: “الأهلي سيتعاقد مع صفقات قوية في يناير المقبل، تتمتع بالخبرة المطلوبة للنجاح في القلعة الحمراء بأعمار تتراوح ما بين 24 و28 عامًا، وستكون هذه الصفقات إضافة قوية للفريق، كنا في الفترة الماضية نتعاقد مع صفقات صغيرة في السن لضمها لقطاع الناشئين لتجهيزهم للمستقبل.

وأضاف: “الأهلي لديه فائض مالي كبير، وقادر على إبرام الصفقات التي يرغب فيها، وستكون هناك نقله للأفضل خلال الفترة المقبلة بعد إتمام الصفقات الجديدة، وعودة المصابين مثل علي معلول وجونيور أجاي وعمرو السولية وصلاح محسن ورامي ربعة”.

وعن موقف الأهلي في الدوري قال عبدالحفيظ: “نحن الآن في نوفمبر، لا يعنيني من يتصدر بطولة الدوري حاليًا أو في ديسمبر أو يناير أهم شيء ثقتنا في قدرة الأهلي على الفوز بالدوري مع نهاية الموسم، ليس تقليلًا من المنافسين لكن لأننا حققنا هذا من قبل ونثق في قدرتنا على تكرار الشيء نفسه”.

