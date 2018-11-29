سان جيرمان يفوز ويخلط أوراق المجموعة الثالثة

أنعش باريس سان جيرمان حظوظه في التأهّل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفضل فوزه على ضيفه ليفربول الإنجليزي في قمّة مباريات الجولة الخامسة لفرق المجموعة الثالثة.

اللقاء انطلق برغبة باريسيّة في خطف النقاط الثلاث وبحلول الدقيقة الـ13 كان للباريسيين ما أرادوا بافتتاح التسجيل عبر الإسباني خوان برنات، وفي الدقيقة الـ36 أعلن نيمار الأفراح في مدرّجات حديقة الأمراء بعد بصمه على الهدف الثاني.

وقبل نهاية الشوط حصل السنغالي ساديو ماني على ركلة جزاء نجح جيمس ميلنر في تحويلها إلى هدف، ليرتقي الفريق الفرنسي إلى المركز الثاني بـ8 نقاط، ويتراجع وصيف النسخة الماضية إلى المرتبة الثالثة؛ معلنا عن جولة من نار، عندما يستضيف نابولي في لقاء حسم التأهّل، في آخر مراحل دور المجموعات.

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