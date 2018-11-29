برشلونة يؤكد الصدارة وتوتنهام متشبّث بحظوظه

ضَمِن برشلونة صدارة المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مستضيفه أيندهوفين الهولندي بثنائية نظيفة، كما شهدت الجولة انتفاضة لتوتنهام الإنجليزي الذي أنعش أمله بالتأهل لثمن النهائي بفضل فوزه الصعب على إنتر في الجولة الخامسة

في هولندا أعطى ميسي التقدم للبارسا بهدف على طريقته الخاصة، ثم صنع لزميله بيكي في الدقيقة السبعين هدفا ثانيا، في حين لم يشفع هدف لوك دي يونغ لأيندهوفن، لأن المباراة انتهت بفوز مستحق للبارسا أكد به صدارة المجموعة وتأهله للدور القادم

وفي ويمبلي كان توتنهام مطالبا بتحقيق الفوز ولا شيء سواه؛ إذا ما أراد المحافظة على حظوظه في الحضور في ثمن النهائي للعام الثاني على التوالي، هجوم فريق العاصمة لندن سيطر بالطول والعرض، دون أن يهز شباك هاندانوفيتش لغاية الدقيقة الثمانين التي حملت الجديد بتوقيع الدنماركي إيركسن ليصعد السبيرز للمركز الثاني محافظا على آماله بالترشح.

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