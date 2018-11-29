الأهلي بنغازي يتعثر في موريتانيا

فقد ممثل ليبيا الثاني في دوري أبطال أفريقيا الأهلي بنغازي نتيجة لقائه في ذهاب الدور التمهيدي أمام” اف سي نواذيبو” الموريتاني.

المركز الإعلامي للنادي الأهلي وصف فوز الفريق الموريتاني بغير المنطقي بعد أن منح حكم المباراة ركلة جزاء وهمية لأصحاب الأرض حسب وصفهم.

فعلى أرضية ملعب العاصمة الموريتانية نواكشوط ، شيخا ولد بيديا بادر المضيف بالتهديف من علامة الجزاء، في الشوط الثاني عدل ممثل ليبيا النتيجة عن طريق المحترف ” داهو” وقبل نهاية اللقاء بدقيقة تمكن الفريق الموريتاني من تسجيل الهدف الثاني من ركلة ركنية لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين لهدف في انتظار الحسم في القاهرة الأسبوع المقبل.

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